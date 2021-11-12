Убийцу 22-летней челябинки потребовали отправить за решетку на 9,5 лет

В Челябинске вышел на финишную прямую суд о жестоком убийстве 22-летней студентки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Центральном районном суде Челябинка завершились прения сторон по уголовному делу в отношении 38-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве своей 22-летней знакомой.

Напомним, трагедия произошла в ночь на 5 февраля этого года в квартире одного из домов микрорайона «Парковый-2». Тогда челябинец ворвался в квартиру, где жила 22-летняя студентка. Он устроил скандал, так как девушка была с подругой и двумя молодыми людьми, а потом нанес ей множественные ножевые ранения, от которых она скончалась. Сам преступник сбежал и месяц скрывался от полиции.

В ходе судебного заседания адвокат челябинца заявила, что тот не собирался причинять девушке вред, а, наоборот, заботился о ней. Ночной же визит к ней нашел, чтобы уберечь от сомнительной компании, собравшейся в квартире. Ранение же ей он нанес якобы случайно. Поэтому защита предложила судить горожанина за причинение смерти по неосторожности.

В свою очередь, прокуратура настаивает на том, что горожанин сознательно нанес своей знакомой тяжкие телесные повреждения, приведшие к ее гибели. В итоге обвинитель потребовал приговорить его к 9 годам 6 месяцам колонии строго режима, а также обязать покрыть расходы на погребение и выплатить компенсацию морального вреда, оцененную родственниками погибшей в 3 миллиона рублей.

Решение по делу судья должен вынести в понедельник, 15 ноября.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 12.11.21

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