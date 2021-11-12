В Челябинской области депутаты отказались корректировать положение об оплате труда чиновников

В Троицке собрание депутатов отказалось выполнить требования СКР.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», представление следственного отдела СКР по Троицку собрание депутатов города рассмотрело вчера, 11 ноября.

Претензии следователей связаны с уголовным делом о щедрых премиях, выписывавшихся чиновникам мэрии Троицка, в том числе главе города Александру Виноградову. По информации силового ведомства, всего в 2017-2020 году ради премирования сотрудников администрации утвержденный размер фонда оплаты труда был превышен на 54 миллиона рублей. Еще 4,5 миллиона сверх норматива ушло на премии лично мэру Троицка.

Между тем, эти деньги можно было использовать на более насущные цели, считают в СКР. Благо, жалоб троичан предостаточно. Например, на ненадлежащую организацию водоснабжения и водоотведения в городе.

При этом, как отмечают следователи, премии для главы города утверждались актами администрации, которую он же и возглавлял. В то время как должны это делать депутаты муниципального парламента.

В итоге представители следственного комитета потребовали пересмотреть положение об оплате труда сотрудников мэрии с тем, чтобы премии выплачивались только за счет экономии средств, а премии мэру и спикеру собрания депутатов – утверждались квалифицированным большинством. Кроме того, следователь потребовал исключить факт подчиненности депутатов главе города в части замещения должностей в муниципальных учреждениях.

В ходе заседания претензии СКР депутаты отклонили. «На внеочередном заседании собрания депутаты рассмотрели представление СК о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления. Оно касалось уголовного дела по премиям в администрации города, расследование которого завершено прекращением уголовного дела. Депутаты, предварительно обсудив представление на постоянных комиссиях, пришли к выводу, что оснований для выполнения требований следователя нет, – цитирует «Знак.ком» начальника управления информации и общественных связей администрации Троицка Вильдана Исхакова. – Более того, выполнение требований следователя приведет к нарушению правовых актов. Особый резонанс на комиссиях вызвало требование следователя «исключить факт подчиненности депутатов Собрания депутатов Троицка главе города в части замещения должностей в муниципальных учреждениях». Данное требование предполагает лишение депутатов права работать в муниципальных учреждениях, причем не только руководителем, но и иным работником, а также отказ руководителям и работникам муниципальных учреждений в праве быть избранными в случае, если они захотят поучаствовать в выборах. Законодательством отказ гражданину в приеме на работу по причине того, что он является депутатом (на непостоянной основе), не предусмотрен, как не предусмотрен и отказ кандидату в депутаты быть зарегистрированным по причине того, что кандидат является работником муниципального учреждения».

Вчера же депутаты рассмотрели представление прокуратуры об отмене решения о повышении мэру Троицка заработной платы. Теперь глава относительно небольшого города с численностью населения 100 тысяч человек может получать больше мэра Челябинска. В надзорном ведомстве считают, что основания, определяющие тот или иной размер надбавок и доплат к окладам сотрудников мэрии слишком размыты, при этом оценивать эти критерии будет сам глава города (в другом случае – председатель городского собрания депутатов).

Это представление депутаты приняли к рассмотрению.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 12.11.21

«Ущемление конституционных прав граждан»: в Госдуме раскритиковали введение QR-кодов на транспорте. / Выявляемость растет, смертность не снижается: Текслер заявил о стабилизации заболеваемости с ковидом. / Торговый дом ММК вновь вошел в число лучших металлосбытовых сетей России. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»