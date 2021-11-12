Челябинский самбист впервые в истории завоевал «бронзу» чемпионата мира

Челябинский спортсмен стал бронзовым призером чемпионата мира по самбо.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, челябинец Александр Куликовских в весе 64 килограмма завоевал бронзовую медаль чемпионата мира по самбо в Ташкенте.

Это первый призер чемпионата мира среди мужчин в Челябинской области.

«Поздравляю Александра с почетной наградой! Самбо – традиционный русский вид спорта, и нам очень приятно, что наш земляк добился такого замечательного результата, вписав свое имя в спортивную историю Челябинской области», – отметил министр по физической культуре и спорту Челябинской области Максим Соколов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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