В Челябинске во время снегопада решили полить деревья

Жители Челябинска возмутились по поводу полива деревьев во время снегопада.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ошеломившую его сцену снял на видео главврач детской поликлиники №8 Челябинска Антон Рыжий. В ролике видно, как сотрудник коммунальной организации поливает молодые деревья из шланга.

Снята сцена была в минувшую субботу на северо-западе города. Температура в то время была чуть ниже нуля.

Ролик вызвал неоднозначную реакцию горожан.

Многих возмутили действия коммунальщиков.

В мэрии заявили, что ничего удивительного в происходящем нет – это обычная технология подготовки почвы к зиме. Такая технология, действительно, есть. Она называется подзимним поливом.

Производится он, как правило, поздней осенью – в конце октября – начале ноября. И эта практика очень распространена в средней полосе России и на Урале. Правда, наиболее благоприятной для полива садоводы считают температуру воздуха +2, +3 градуса. При температуре ближе к нулю эффективность такой практики снижается, считают они.

Но некоторые, в том числе и челябинские чиновники, уверяют, что молодые (недавно высаженные) деревья проливать поздней осенью нужно обязательно, даже в минусовую температуру. Это поможет им подготовиться к зиме. Главное требование – земля не должна к моменту пролива замерзнуть.

Челябинск, Виктор Елисеев

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