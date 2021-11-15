Из Челябинской области бегут жители

Власти Южного Урала уверены, что жители продолжат бежать из региона.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в январе – августе 2021 года численность населения Челябинской области существенно сократилась. Об этом свидетельствуют данные Челябинскстата.

Так, естественная убыль населения за восемь месяцев 2021 года составила 12 тысяч 904 человека против 10 тысяч 184 человек за аналогичный период прошлого года. При том, что рождаемость выросла до 22 тысяч 343 против 21 тысяч 828 (плюс 515). Но смертность выросла с 32 тысяч 12 до 35 тысяч 247 человек (на 3 тысячи 235 человек, или 10%).

Не спасает ситуацию и миграция, благодаря которой к числу жителей Южного Урала прибавилось лишь 1 тысяча 82. Причем, как отмечают в статистическом ведомстве, основной причиной миграционного прироста является уменьшение числа выбывших по международному потоку. «По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выбывших уменьшилось на 2550 человек (на 38,2%). Из них за счет иммигрантов из государств – участников СНГ – на 2452 человека (на 39%). Также имеет место увеличение миграционного прироста c зарубежными странами на 3338 человек (в 3,5 раза), в том числе с государствами – участниками СНГ – на 3196 человек (в 3,4 раза)», – сообщают в Челябинскстат.

А вот межрегиональная миграция показала отрицательный рост: на 17 тысяч 682 прибывших их других регионов в течение января – ноября 2021 года пришлись 21 тысяча 249 покинувших Южный Урал. Таким образом, с начала года Челябинскую области уехали более 3,5 тысяч человек.

Неудивительны пессимистические прогнозы правительства Челябинской области. Так, по данным минэкономразвития региона, за последние три года население Южного Урала сократилось на 1,5%: если в 2018 году в области жили 3 миллиона 484 тысячи человек, то по итогам 2021 года численность население сократиться до 3 миллионов 430 тысяч.

Тенденция к сокращению численности сохранится, по мнению чиновников, и в следующие три года. По прогнозам минэкономразвития, в 2022 году число южноуральцев сократится до 3 миллионов 412 тысяч человек при базовом сценарии и до 3 миллионов 404 тысяч – при консервативном. В 2023 году численность населения сократится до 3 миллионов 406,7 тысячи и 3 миллионов 381 тысячи человек соответственно. В 2024 году в Челябинской области будут жить при базовом сценарии 3 миллиона 406,3 тысячи человек, при консервативном – 3 миллиона 364 тысячи человек.

Между тем, коэффициент рождаемости (число новорожденных на 1 тысячу человек населения) в прогнозные годы будет выше, чем в 2019-2021 годах. В 2019 году он составлял 9,9, в 2020 году – 9,6, в 2021 году – 9,7. В 2022 году он должен составить 9,8 по консервативному прогнозу и 10,5 по базовому. В 2023 году – соответственно 10,1 и 11,2. В 2024 году – 10,8 и 11,9.

Это значит, что, по мнению чиновников, в ближайшие годы из Челябинской области продолжится отток местного населения. Привлекательной же для приезжих регион так и не стал.

Челябинск, Виктор Елисеев

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