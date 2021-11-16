Куда угодно: почти половина южноуральцев будут рады уехать из региона

Лишь 16% жителей Южного Урала точно не хотят уезжать из родного региона.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», служба исследований hh.ru, российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, провела опрос среди соискателей из Челябинской области и выяснила, хотят ли они переехать в другой регион России.

41% соискателей из Южного Урала сообщили, что однозначно хотели бы переехать в другой регион страны, еще 38% признались, что периодически думают об этом. И лишь 16% ответили, что точно не хотят уезжать из Челябинской области. Остальные затруднились ответить.

70% готовых к переезду рассказали, что к такому шагу их подталкивает плохая экология и некомфортный климат в регионе, 59% недовольны низкими зарплатами, а 47% считают, что в Челябинской области неблагоприятная городская среда (слабо развитый транспорт, отсутствие досуга, высокий уровень преступности и т.д.).

24% хотят переехать, так как в родном регионе не видят перспектив для членов семьи, детей, а 19% – так как здесь у них нет возможности работать по профессии. 12% рассказали, что все их знакомые, друзья, родственники либо уже уехали в другие регионы, либо собираются это сделать.

Среди приоритетных регионов для переезда жители Челябинской области чаще всего называют Москву, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Ленинградскую область и Свердловскую область.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 16.11.21

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