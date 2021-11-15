В пригороде Челябинска в огне погибли женщина и двое детей

В Челябинской области во время пожара погибли три человека, включая двух маленьких детей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, трагедия произошла сегодня, 15 ноября, на территории СНТ «Станкостроитель-3».

Надзорным ведомством организована проверка по факту гибели в результате пожара 32-летней женщины и двоих детей – мальчика четырех лет и полуторогодовалой девочки.

По данным МЧС, причиной пожара стало несоблюдение правил безопасности при эксплуатации газового оборудования. Площадь пожара составила 50 квадратных метра: горели двухэтажный дом и надворные постройки.

На место происшествия выехал и.о. прокурора Копейска Сергей Иванов для координации действий оперативных служб.

«В ходе надзорных мероприятий прокуратурой с привлечением специалистов будет проверено соблюдение правил технического обслуживания внутридомового газового оборудования со стороны уполномоченных служб, – уточнили представители прокуратуры. – Также будет дана оценка профилактической работе, проводимой с многодетными семьями по предупреждению нарушений правил пожарной безопасности».

Результаты проверки, проводимой органами предварительного расследования, поставлены прокуратурой на контроль.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 15.11.21

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