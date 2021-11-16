На Урале задержали мужчину, чья семья погибла во время пожара

В Копейске задержали 36-летнего мужчину, чья семья погибла 15 ноября во время пожара.

Как уже сообщал «Новый День», трагедия произошла сегодня, 15 ноября, на территории СНТ «Станкостроитель-3»: загорелись двухэтажный дом и надворные постройки. Погибли 32-летняя женщина, 4-летний мальчик и 1,5-годовалая девочка.

В ходе следствия выяснилось, что они переехали в этот дом недавно. Глава семьи сам установил систему газового отопления.

По версии следствия, вчера в системе возникла утечка, через некоторое время газо-воздушная смесь взорвалась, возник пожар. Все, кто был в доме, погибли.

Сам мужчина в этот момент находился на работе, а его 12-летний сын – в школе.

В отношении главы семейства возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности двум или более лицам.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 16.11.21

В день распродаж россияне покупали в 1,5 раза чаще. / Число погибших на ЮУЖД с начала года выросло на 20 процентов. / Выявляемость коронавируса на Южном Урале приблизилась к 600 случаям в сутки. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»