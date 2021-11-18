В Златоусте пятилетний мальчик погиб в огне

В Челябинской области еще один ребенок погиб на пожаре.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла сегодня, 18 ноября, в квартире пятиэтажного дома по улице Гагарина в Златоусте. Эту информацию подтвердили в ГУ МЧС по Челябинской области.

По данным экстренного ведомство, информация о возгорании поступила около 13:00. Прибывшие на место пожарные эвакуировали из квартиры троих человек. Все они были без сознания.

Медикам удалось спасти лишь двоих взрослых. Несовершеннолетний мальчик скончался. Его родителей госпитализировали.

По сообщениям горожан в социальных сетях, женщина находится на восьмом месяце беременности. Пожара смогла избежать старшая дочь семьи – в момент возгорания она была в школе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство начало проверку по факту гибели ребенка. По данным прокуратуры, мальчику было всего пять лет.

Напомним, ранее на этой неделе во время пожала в СНТ на территории Копейска погибли женщина и двое детей. Возбуждено уголовное дело, в рамках расследования которого задержан отец семейства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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