В Челябинской области пациент ковидного госпиталя выпал из окна

В Коркино из кона больницы выпал мужчина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла вечером 16 ноября в городской больницы №1 в Коркино.

Из окна ковидного отделения выпал мужчина. От полученных травм он скончался на месте.

Обстоятельства трагедия выясняются. Не исключено, что пациент почувствовал себя плохо и не удержался, когда пытался закрыть окно.

Это далеко не первый случай в регионе, когда из окна лечебного учреждения выпадают пациенты. Так, в апреле этого года аналогичные ЧП произошли в дорожной больнице Челябинска и ГКБ №9 в Ленинском районе областного центра. В начале июня после падения из окна скончался пациент городской больницы №1 в Челябинске. В конце сентября мужчина погиб, выпав из окна ОКБ №2 в Челябинске.

Челябинск, Виктор Елисеев

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