Уральские металлурги проведут конференцию по программной роботизации

ПАО «ММК» проводит конференцию по программной роботизации.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», 18-19 ноября в окрестностях Магнитогорска на озере Банное состоится конференция «RPA Connect. NEXT LEVEL: программная роботизация в сфере производства и промышленности».

Организаторами мероприятия выступили Центр технологий роботизации «Некст», ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ООО «ММК-Информсервис» и компания UiPath, один из мировых лидеров на рынке RPA-решений. В конференции примут участие порядка ста человек: представители компаний-разработчиков, металлургических предприятий и компаний других сфер экономики. В рамках форума запланирована экскурсия на производственную площадку ПАО «ММК».

Это уже вторая международная конференция, проводимая в Магнитке и посвященная практике применения технологии Robotic Process Automation. Инновационная технология роботизации бизнес-процессов (RPA) является на сегодняшний день одним из самых мощных инструментов оптимизации бизнес-процессов. По результатам проведения многочисленных международных исследований, применение технологии RPA на 60% сокращает операционные затраты, на 80% повышает продуктивность, в 33 раза увеличивает скорость выполнения задач и полностью исключает ошибки и влияние человеческого фактора.

В рамках конференции будут работать три секции, одна из которых будет полностью посвящена опыту применения и развитию технологии RPA в Группе ММК, которая в настоящее время занимает лидирующие позиции по внедрению программных роботов среди металлургических компаний России. Еще в 2018 году на базе входящего в Группу ООО «ММК-Информсервис» был создан Центр компетенций RPA и инноваций.

Изначально технология RPA использовалась на ММК для исключения отдельных рутинных операций и затронула финансы и экономику, бухгалтерский учет, снабжение, логистику, кадры и персонал. Далее эта практика была распространена и на другие бизнес-процессы. Уже в 2019 году Центр компетенций RPA и инноваций получил награду за самый масштабный проект по роботизированной автоматизации процессов. Интеграция технологии с прочими решениями Индустрии 4.0, такими как машинное обучение (ML), искусственный интеллект (AI), позволяет использовать на комбинате программных роботов для решения широкого спектра задач.

Учитывая эффективность и растущую востребованность технологии RPA, была основана компания ЦТР «Некст», которая предоставляет услуги RPA не только Группе ПАО «ММК», но и другим компаниям, которые хотят добиться эффекта от применения программных роботов и других инструментов цифровизации.

Челябинск, Виктор Елисеев

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