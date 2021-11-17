В Пласте рабочий погиб под завалом в шахте

В Челябинской области проводится проверка по факту смерти горнорабочего.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, вечером 16 ноября в шахте промышленного предприятия в Пласте обнаружено тело 28-летнего горнорабочего.

По данному факту проводится доследственная проверка. По предварительной информации, мужчина получил смертельные травмы в результате обрушения горной породы во время бурения.

На месте происшествия работают следователи СК, спасатели и сотрудники контролирующих органов. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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