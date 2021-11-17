Власти объявили о запуске двух новых маршрутов из Челябинска: в Копейск и Старокамышинск

Автобусы большого класса свяжут Челябинск и Копейск.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», новые маршруты свяжут ПКиО имени Гагарина в Челябинска с центром Копейска, а также копейским поселком Старокамышинск. Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области объявило аукционы на обслуживание маршрутов.

Согласно конкурсной документации, для обслуживания маршрута №223 «Автовокзал Копейска – ПКиО» понадобится 20 автобусов большого класса. Начало движения намечено в 5:50, последний рейс из Копейска в 22:02 ежедневно, из Челябинска – в 22:38 в будни и в 22:14 в выходные. Интервал движения в часы пик – 6 минут.

Маршрут №483 «Старокамышинск – ПКиО» также рассчитан на автобусы большого класса. Первый рейс из Старокамышинска будет отправляться в 5:50, из Челябинска – в 5:58. Последние рейсы из Старокамышинска в 21:26, из Челябинска – в 22:26.

Если аукционы состоятся, перевозчик может приступить к работе уже в декабре нынешнего года.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»