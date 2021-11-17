Не получилось со Швейцарией – сделаем Африку: Южный Урал попробуют превратить в международный центр охоты

Чиновники анонсировали новые «амбициозные» планы по развитию туризма в Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», власти Челябинской области решили увеличить сделать регион центром притяжения охотников из-за рубежа. Об этом заявил начальник управления охраны, контроля и регулирования использования объектов животного мира и среды их обитания министерстве экологии Челябинской области Андрей Питовин.

По словам чиновника, уже сегодня на Южный Урал приезжают охотники из Германии, Австрии, Венгрии и Чехии. Чтобы увеличить число зарубежных гостей, власти готовы даже скорректировать сроки охоты с учетом пожароопасного сезона и особенной ландшафтно-географических зон.

«К примеру, в южной зоне очень мало водоемов, но они есть в центре и на западе. Поэтому сроки добычи водоплавающей птицы есть смысл скорректировать. Это же коснется охоты на крупного зверя, такого как медведи и лоси», – отметил Питовин.

Напомним, ранее стало известно о масштабном падении показателей внутреннего туризма в 2020 году: число южноуральцев, выбравших для отдыха свой регион сократилось почти вдвое. С привлечением в Челябинскую область зарубежных туристов и туристов из других регионов тоже пока ничего не получается.

Реализовать проект по превращению области в «Уральскую Швейцарию» так и не удалось. Горнолыжные курорты проигрывают конкуренцию другим регионам, в том числе из-за отсутствия инфраструктуры в области в целом. Да и бренд «края тысячи озер» тускнеет при невозможности насладиться природными красотами в хотя бы относительно терпимых условиях.

Видимо, за неимением цивилизованного сервиса, власти решили сделать упор на (теоретически) наименее привередливых туристов – охотников. И, раз уж с «Уральской Швейцарией» не выгорело, сделать из региона хотя бы «Уральскую Африку», славящуюся своими охотничьими угодьями. Тем более, что реальные доходы южноуральцев (особенно в глубинке) недалеко ушли от африканских.

Челябинск, Виктор Елисеев

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