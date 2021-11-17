Управляющего ПФР в Челябинской области попросили оставить под арестом

Следователь настаивает на продлении меры пресечения руководителю областного отделения ПФР Виктору Чернобровину.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ходатайство с просьбой оставить Виктора Чернобровина под домашним арестом следователь направил в Тракторозаводский районный суд Челябинска. Рассмотреть его планируется 18 ноября.

Напомним, управляющий ПФР в Челябинской области Виктор Чернобровин был арестован 23 июля по подозрению в получении 26,7 миллионов рублей от представителя частной охранной организации за обеспечение заключения договоров на охрану территориальных подразделений фонда.

Преступление было выявлено сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу. Ранее были задержаны замруководителя регионального отделения ПФР Александра Орехова и сотрудника одного из подразделений Рудольфа Зайцева, также вовлеченных в преступную схему. Оба признали свою вину и дали признательные показания.

Сам Чернобровин вину в инкриминируемых ему действиях не признает. В суде он заявил, что о действиях подчиненных не знал. Тем не менее, суд отправил его в СИЗО.

20 сентября суд принял решение изменить меру пресечения на домашний арест.

В начале октября стало известно о возбуждении в отношении управляющего ПФР еще одного уголовного дела, также по факту получения взятки. Ему вменили получение от представителей ЧОП прогулочного катера стоимостью порядка 600 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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