Застройщик, оставивший собственников земельного участка без квартир, подозревается в мошенничестве

В Челябинске возбудили уголовное дело о мошенничестве при строительстве многоквартирного дома с использованием средств дольщиков.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, по результатам приема руководителем следственного управления обманутых участников долевого строительства возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Челябинскавтотранс», подозреваемой в мошенничестве.

По предварительным данным, в период 2016 – 2020 годах бизнес-вумен заключила с жителями ветхо-аварийного дома более 40 договоров, по которым получила права пользования земельным участком по улице Сулимова для строительства жилого дома. Она обязалась по завершении строительства предоставить дольщикам квартиры в этом доме. При этом, она не имела намерений выполнять свои обязательства по предоставлению гражданам жилья и благоустройству территории.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.

Расследование уголовного дела взято на контроль руководителя следственного управления.

Челябинск, Виктор Елисеев

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