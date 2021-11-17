В ЮУрГУ не рискнули отстранить непривитых сотрудников от работы

В крупнейшем вузе Челябинска решили пока не отстранять непривитых от COVID-19 от работы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», приказ об отстранении от работы отказавшиеся прививаться сотрудники Южно-Уральского государственного университета получили в конце минувшей недели. Но расписываться в документе многие из них отказались.

А в понедельник, 15 ноября, им же объявили, что приказ отменен и, скорее всего, их переведут на удаленную работу. Хотя документального подтверждения новых заявлений они пока не получили.

«В настоящее время всем сотрудникам ЮУрГУ предложили предъявить QR-коды либо работать дистанционно, – цитирует свой источник в вузе Znak.com. – Но есть определенные категории сотрудников, например лаборанты, которые это сделать не могут. В их отношении, вероятнее всего, будет принято решение о переводе в простой».

Напомним, согласно постановлению главного санитарного инспектора Челябинской области, работодатели целого ряда отраслей (включая образование) должны были обеспечить до 11 ноября прививку всех своих сотрудников хотя бы первым компонентом вакцины от COVID-19. Полную вакцинацию – до 11 декабря. На минувшей неделе в региональном управлении Роспотребнадзора заявили о начале проверок предприятий на предмет исполнения постановления.

Челябинск, Виктор Елисеев

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