В «ЧелябГЭТ» вновь перенесли сроки отстранения от работы водителей и кондукторов без прививки от COVID-19

В Челябинске отказываются отстранять от работы водителей и кондукторов трамваев и троллейбусов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», постановление главного государственного санитарного врача Челябинской области, обязавшего работодателей обеспечить полную вакцинацию сотрудников целого ряда отраслей, продолжает пробуксовывать. Причем главными «возмутителями спокойствия» становятся государственные и муниципальные предприятия.

Так, ранее стало известно об отказе от отстранения избегающих вакцинации от COVID-19 сотрудников ЮУрГУ – таковых решено перевести на удаленную работу.

Еще одним предприятием, фактически игнорирующим требования Роспотребнадзора, стало ООО «ЧелябГЭТ» – перевозчик, обслуживающий трамвайные и троллейбусные маршруты в Челябинске.

Как сообщается в официальной группе предприятия, срок предоставления сотрудниками сертификатов о вакцинации продлен до 31 декабря.

Напомним, согласно постановлению главного санитарного врача области Анатолия Семенова, компании, работающие в таких отраслях как образование, медицины, торговля, общественный транспорт и ряд других, обязаны обеспечить вакцинацию своих сотрудников: первый компонент вакцины необходимо было поставить до 11 ноября этого года, второй – до 11 декабря. Как сообщают в Роспотребнадзоре, ведомство уже начало проверки предприятий.

Однако на сегодня вакцинацию прошли меньше половины сотрудников «ЧелябГЭТ». Руководство даже пыталось стимулировать своих работников на прохождение вакцинации, пообещав выплатить премию в одну тысячу рублей. Но эта сумма оказалась настолько смехотворной, что кампания среди водителей и кондукторов провалилась.

Между тем, отстранение сотрудников от работы может привести к коллапсу электротранспорта в Челябинске: на предприятии до сих пор испытывают сложности с обеспечением кадрами, поэтому многие трамваи и троллейбусы выходят на маршрут без кондуктора (его обязанности выполняет водитель).

Поэтому сразу после 11 ноября на предприятии заявили, что если и будут отстранять непривитых, то только после 11 декабря. По словам представителей перевозчика, это связано с возможностью сотрудников пройти вакцинацию ускоренно, поставив вакцину «Спутник Лайт» (правда, еще до этого в областном минздраве ограничили использование этого типа вакцины – теперь ею могут привиться лишь южноуральцы не старше 25 лет либо те, кто проходит ревакцинацию).

Теперь же речь идет о продлении срока до 31 декабря (правда, при условии, что второй компонент все-таки будет поставлен до 11 декабря). Видимо, в надежде на то, что в новогодние праздники поток пассажиров будет не слишком велик.

Челябинск, Виктор Елисеев

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