Недострои компании семьи Карликановых в Челябинске достались сыну экс-главы Калининского района

Два недостроя одной из компаний, принадлежащих семье вице-спикера южноуральского парламента, достались застройщику, давно работающему с городскими властями.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», победителем аукционов по продаже двух объектов незавершенного строительства, изъятых в прошлом году у компании ПКО «Челябинск-стройиндустрия» (принадлежит семье зампреда регионального Заксобрания Юрия Карликанова), стала компания «Каскад».

Напомним, ранее городской комитет по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска выставил на торги два недостроенных многоэтажных дома по улице Яблоневой в Тракторозаводском районе областного центра (микрорайон «Яблочный»). Участие в торгах по обоим лотам приняли одни и те же компании: ЮУ КЖСИ, ООО СЗ «Флай Плэнинг», ООО СЗ «Трест 3», ООО СЗ «Каскад», «Стройарсенал» («Первая транспортная корпорация») и принадлежащий семейству Карликановых застройщик «Стройкапитал».

Начальная цена первого лота (площадь застройки 657,6 квадратного метра, степень готовности 39%) составила 4,4 миллиона рублей. Второй лот (площадь 887,2 квадратного метра, степень готовности 39%) оценили в 5,9 миллиона рублей.

Победителем торгов в обоих случаях стала компания «Каскад», предложившая в итоге за первый недострой 26,3 миллиона рублей, за второй – 36 миллионов рублей.

Учредителями компании являются Александр Ежиков и Евгений Дементьев. Последний – сын бывшего главы Калининского района Петра Дементьева, возглавлявшего район с 2001 по 2011 год. Долгое время г-н Дементьев был деловым партнером экс-депутата Челябинской городской думы Сергея Селещука, проходившего по делу о взятке, полученной занимавшего в момент совершения преступления пост мэра Челябинска Евгения Тефтелева.

Однако тогдашние неприятности партнера не имели сколь-нибудь значимого влияния на бизнес Евгения Дементьева, продолжавшего работать с мэрией Челябинска и в 2020-м, и в 2021 году через ряд своих фирм. Так, в прошлом году еще одна его структура – СК «Стройдом» – выполняла строительство в Челябинске нескольких зданий для образовательных учреждений, а также заключила контракт на строительство центра олимпийской подготовки по хоккею.

Челябинск, Виктор Елисеев

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