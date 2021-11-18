Нязепетровец получил 8,5 лет колонии за изнасилование падчерицы

В Челябинской области огласили приговор местному жителю, изнасиловавшему свою падчерицу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Нязепетровский районный суд признал 55-летнего мужчину виновным в изнасиловании падчерицы и хранении боеприпасов.

Суд установил, что весной нынешнего года южноуралец изнасиловал дочь своей сожительницы на территории Нязепетровского района. Также он пытался ее изнасиловать в Кусинском районе.

Кроме того, в ходе обыска в доме насильника у него изъяли патроны для не зарегистрированного должным образом охотничьего ружья.

Суд приговорил нязепетровца к 8 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима, а также уплате 100 тысяч рублей в качестве штрафа.

Челябинск, Виктор Елисеев

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