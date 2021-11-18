В Челябинске такси влетело в столб

В Челябинске в ДТП попало очередное такси.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», аварии произошла накануне вечером на улице Курчатова. Брендированная Skoda на большой скорости влетела в столб. Водитель и пассажир госпитализированы.

Напомним, вчера днем в Металлургическом районе такси врезалось в дерево, пострадала пассажирка.

Челябинск, Павел Зварзин

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