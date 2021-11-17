В Челябинске такси после столкновения врезалось в дерево. Есть пострадавшие

Пассажирка такси пострадала в ДТП в Челябинске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла сегодня, 17 ноября, на пересечении улиц Липецкой и Социалистической в Металлургическом районе Челябинска.

Около 12:00 здесь столкнулись автомобиль «Фольксваген» с символикой одного из агрегаторов такси и фургон «Хендай». После столкновения такси врезалось в дерево.

По информации ГИБДД Челябинска, легковым автомобилем управлял 22-летний водитель. На место аварии выезжали представители ГИБДД, МЧС и экипаж скорой медицинской помощи. По предварительной информации, в результате ДТП пострадала пассажирка такси.

Челябинск, Виктор Елисеев

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