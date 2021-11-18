В Челябинске работника депо насмерть придавило вагоном

В Челябинске рабочий погиб в результате схода с рельсов железнодорожного вагона.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Центрального межрегионального управления СКР на транспорте, по предварительной информации вечером 17 ноября на железнодорожных путях вагонного депо «Челябинск» АО «ВРК-2» при проведении работ по составлению вагонов произошел сход одного порожнего вагона без опрокидывания.

В результате схода был смертельно травмирован 48-летний составитель поездов вагонного депо.

Следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте провели осмотр места происшествия. Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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