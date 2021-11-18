Челябинское реготделение ЛДПР возглавил политик, проигравший выборы в Госдуму

Виталий Пашин вернулся к руководству областным отделением ЛДПР.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Пашин возглавил Челябинское региональное отделение ЛДПР после того, как были завершены все юридические процедуры. Об этом сообщили представители партии на Южном Урале.

По предложению координационного совета регионального отделения назначение ранее согласовал высший совет партии.

Напомним, что Виталий Пашин уже руководил региональным отделением ЛДПР с 2013 по 2017 год, когда стал депутатом Государственной Думы в качестве лидера регионального партийного списка. Однако на сентябрьских выборах 2021 года он шел в качестве кандидата-одномандатника, и потерпел поражение. После этого Оксана Астапенкова передала ему свой мандат депутата Законодательного собрания Челябинской области.

Пашин уже заявил о намерении переформатировать работу партийных структур в регионе. «Очевидно, региональному и местным отделениям нужно переформатировать свою деятельность. Обсуждаем варианты развития и с Москвой, и с активистами на местах», – рассказал новый-старый руководитель регионального отделения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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