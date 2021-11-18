После скандала с земельными участками в Копейске возбудили уголовное дело

В Челябинской области возбудили уголовное дело по факту мошенничества при реализации земельных участков.

Уголовное дело возбудили после публикаций в прессе о начале судебных разбирательств между собственниками земельных участков и мэрией Копейска.

Как уже сообщал «Новый День», пять десятков южноуральцев получили в октябре нынешнего года уведомления об иске администрации Копейска с требованием снять их земельные участки с кадастрового учета и вернуть в собственность городского округа. Об этом они рассказали в социальных сетях.

По словам жителей, в июле-сентябре 2021 года они приобрели свои наделы в собственность у предпринимательницы Татьяны Завражной. Перед этим она разделила купленные в поселке Октябрьский (входит в состав Копейска) два земельных участка площадью 9,8 гектара на более мелкие, предназначенные для индивидуального жилищного строительства. Как рассказывают копейчане, представители бизнес-вумен до сих пор предлагают оставшиеся еще свободными наделы потенциальным покупателям.

На покупку люди тратили средства материнского капитала, собственные накопления, брали деньги. Многие приобрели стройматериалы, а кто-то уже и залил фундамент. Больше всего южноуральцев возмущает, что в той же мэрии Копейска в течение трех прошедших месяцев им свободно выдавали разрешение на строительство. Теперь же землю требуют вернуть обратно, не обещая никаких компенсаций. Те же, кто общался с ИП, продавшей им участки, пришли к однозначному выводу: от нее им денег тоже не дождаться.

На призывы объяснить столь молниеносное изменение позиции, раздающиеся в соцсетях, в мэрии отвечают немногословно: «Указанные земельные участки сформированы из земель, принадлежащих на праве собственности ТОО «Калачевское», за пределами ТОО «Калачевское», на землях города Копейска. В связи с данным фактом администрацией направлен в Копейский городской суд иск о снятии с кадастрового учета участков и прекращении прав собственности граждан на указанные земельные участки».

Оказалось, что таких спорных участков, сформированных на основании «калачевских» паев было четыре. Правда, установлено это было еще в 2018 году, и почему, имея на руках постановление суда об этом, мэрия продолжала выдавать разрешения на строительство и другие согласования вплоть до сентября 2021 году – не ясно.

Интересно, что похожая ситуация восемь лет назад была в другом копейском поселке – Старокамышинске (расположенном, к слову, недалеко от Октябрьского). Здесь на основании все тех же «калачевских» паев земельные участки сформировали прямо на территории березовой рощи. Тогда только массовые протесты жителей поселка спасло лес от вырубки, хотя противостояние с собственниками длилось несколько лет, завершившись лишь в 2016 году.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, уголовное дело возбуждено по признакам преступления, квалифицируемого частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

«В ходе расследования уголовного дела также будет дана оценка действиям должностных лиц органов местного самоуправления, принимавших решения по оформлению земельных участков и приняты меры для недопущения нарушения прав граждан», – заявили в силовом ведомстве.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления.

Расследование уголовного дела взято на контроль руководителем следственного управления.

Челябинск, Виктор Елисеев

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