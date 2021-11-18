В районной больнице на Южном Урале решили избавиться от заведующего терапевтическим отделением

В Катав-Ивановском районе продолжают оптимизировать медицину: на этот раз сокращают ставку заведующего терапевтическим отделением в стационаре.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», не успел улечься скандал с закрытием терапевтического отделения больницы в Юрюзани, как с инициативой экономии бюджета путем «отрубания голов» выступило руководство районной больницы.

Ставку частично сокращают с 14 января. Замещающему ее врачу уже предложили перевестись на должность участкового терапевта в Катав-Ивановске или Юрюзани.

В региональном минздраве заявляют, что решение пока не принято: вопрос находится на рассмотрении.

А местные жители опасаются, что скоро их совсем будет некому лечить.

Челябинск, Виктор Елисеев

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