Москвичам здесь не место: из-за сбоев системы QR-кодов жители столицы могут столкнуться с неприятностями в других регионах

Жители Москвы, решившие приехать в Челябинскую область в декабре или на новогодние праздники, могут столкнуться с серьезными проблемами.

Как уже сообщал «Новый День», каждый пятый вакцинированный или переболевший ковидом не может получить QR-код из-за ошибок медорганизаций или сбоев в системе. Информация об этом есть даже на сайте госуслуг.

Жителям российской столицы в этом отношении проще: у них есть официальный сайт мэра, где через личный кабинет любой горожанин, независимо от регистрации, может оформлять документы, записываться на прием в официальные органы, вести электронную медкарту и получать QR-коды.

И нередко бывает так, что после вакцинации или болезни QR-код на сайте мэра отразился, а в госуслугах – нет. Для тех, кто не покидает Москвы, никаких проблем не возникает: в столице легитимны QR-коды с обоих сайтов. А вот регионах могут возникнуть проблемы.

Напомним, что с 1 декабря в Челябинской области QR-коды будут обязательны для посещения заведений общепита. Кроме того, в Госдуму уже внесен законопроект о необходимости предъявления QR-кодов при покупке билетов и посадке в самолеты и поезда. Так что вопрос достаточно актуален, учитывая, что в Москве работают или учатся многие южноуральцы и уже через месяц они могут массово потянуться на родину, чтобы встретить новый год с друзьями и родственниками.

«Новый День» решил проверить, смогут ли они воспользоваться QR-кодом, полученным на сайте mos.ru. Отметим, что картинки, отображающиеся на экране считывающих устройств после сканирования кодов с сайта госуслуг и сайта мэра Москвы отличаются.

Одни проверяющие не обращали на это внимания, отмечая: «Ну, код же читается, срок действия не вышел, так что все в порядке». Других нестандартная картинка вводила в ступор, пропускать с таким кодом они отказывались, заявляя: «У нас инструкция – код должен быть только с госуслуг».

В министерстве общественной безопасности Челябинской области РИА «Новый День» пояснили: «Мы руководствуемся распоряжением правительства Челябинской области №146-рп от 18 марта 2020 «О введении режима повышенной готовности» со всеми внесенными в него изменениями. А там упоминаются только QR-коды, полученные с использованием портала госуслуг. Никаких других вариантов у нас не предусмотрено».

Иными словами, приехавшие на Южный Урал с кодами, полученными на mos.ru, окажутся в положении тех, у кого кода нет вовсе: они не смогут попасть в магазины, чья площадь превышает 400 квадратных метров (то есть в любой ТРЦ), учреждения культуры, предприятия бытового обслуживания и общепита. Более серьезная угроза возникнет в случае введения QR-кодов на транспорте: из Москвы такие люди выедут без проблем, но рискуют обратно не вернуться, так как их QR-коды при посадке в самолет или поезд в Челябинской области попросту сочтут недействительными.

И такая ситуация может сложиться в любом регионе России: вряд ли где-то местные власти, принимая положение о QR-кодах, позаботились об удобстве москвичей. Возможные сбои на госуслугах даже не везде учли: где-то разрешили вместо QR-кода предъявлять ПЦР-тест, а в той же Челябинской области – нет. Таким образом, до 20% поставивших прививку против коронавируса или недавно переболевших оказались поражены в правах просто из-за некорректно работающей системы.

Региональные чиновники, вводя пропускную систему, от решения проблемы самоустраняются, отправляя попавших в подобную ситуацию разбираться с госуслугами. Однако служба поддержки портала либо не отвечает, либо отправляет дальше по инстанциями. Аналогично, кстати, поступает и служба поддержки mos.ru:

В сухом остатке: нет на госуслугах кода – нет свободы (в данном случае – передвижения и посещения).

Челябинск, Ольга Арсентьева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»