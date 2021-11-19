Из правительства Челябинской области уходит чиновник, курировавший мятежный муниципалитет

Замначальника управления внутренней политики Челябинской области ушел в отставку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», заявление об увольнении по собственному желанию написал заместитель руководителя управления внутренней политики Алексей Титаев.

Интересно, что в управлении чиновник курировал горнозаводскую зону, остающуюся едва ли не самой конфликтной в регионе. Так, ряд громких скандалов потряс Златоуст. Можно вспомнить о выступлениях горожан, критиковавших состояние дел в городской больнице и попытку их собрать для медучреждения постельные принадлежности. Кроме того, в последнее время именно Златоуст стал центром протестов против принудительной вакцинации и введения QR-кодов.

Стоит также заметить, что начальник управления Виталий Шиков в ближайшее время может подать в отставку, так как его включили в новый состав избирательной комиссии.

Челябинск, Виктор Елисеев

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