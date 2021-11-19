В Челябинской области арестовали таксиста, убившего тещу в гараже

В Карабаше арестован мужчина, обвиняемый в убийстве тещи.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Карабаша поддержало ходатайство следователя о заключении под стражу 39-летнему жителю Сосновского района, обвиняемому в убийстве.

Напомним, тело 57-летней женщины обнаружили 10 ноября в одном из гаражей на территории Карабаша. Рядом с трупом нашли обрывки скотча и металлическую трубу.

Через несколько дней по подозрению в убийстве задержали ее зятя, зарабатывающего частным извозом. Как рассказал задержанный, в последнее время он испытывал сложности с семьей. В итоге жена с детьми ушли из дома, не сказав, где будут жить. 10 ноября он наведался в гараж, где стоял автомобиль тещи. Он пытался выяснить у женщины, где теперь находятся супруга и дети. Но та отказалась говорить. Тогда он несколько раз ударил ее по голове «неустановленным предметом», после чего задушил.

Суд удовлетворил ходатайство следователя, избрав обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 18 января 2022 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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