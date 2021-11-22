В челябинском магазине рванули бочки с порошком

Несколько десятков челябинцев пришлось эвакуировать после сработки системы пожаротушения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня, 22 ноября, в одном из магазинов по Комсомольскому проспекту.

По словам очевидцев, они услышали хлопок, после чего магазин стало засыпать белым порошком из емкостей системы пожаротушения. Люди в спешном порядке покинули помещение.

По информации ГУ МЧС по Челябинской области, в магазине произошла ложная сработка системы пожаротушения. Из торгового учреждения эвакуировали сотрудников и посетителей – всего 30 человек.

Возгорания в помещении не было.

Челябинск, Виктор Елисеев

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