В челябинском магазине рванули бочки с порошком

Несколько десятков челябинцев пришлось эвакуировать после сработки системы пожаротушения.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня, 22 ноября, в одном из магазинов по Комсомольскому проспекту.
По словам очевидцев, они услышали хлопок, после чего магазин стало засыпать белым порошком из емкостей системы пожаротушения. Люди в спешном порядке покинули помещение.
По информации ГУ МЧС по Челябинской области, в магазине произошла ложная сработка системы пожаротушения. Из торгового учреждения эвакуировали сотрудников и посетителей – всего 30 человек.
Возгорания в помещении не было.
Челябинск, Виктор Елисеев
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