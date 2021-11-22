Под Челябинском экс-полицейского с приятелями задержали за браконьерство

В Копейске задержали браконьеров.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, вчера, 21 ноября, егерь охотничьего хозяйства Копейска и представитель федерального государственного надзора провели совместные оперативно-профилактические мероприятия, направленные на предупреждение и пресечение фактов браконьерства.
В ходе рейда выявили нарушителей, среди которых оказался бывший сотрудник правоохранительных органов. Мужчины незаконно охотились.
«Ночью, при патрулировании лесной территории выявили подозрительный автомобиль. Егерь и инспектор начали его преследование. Во время погони нарушители выбросили из машины 4 тушки косуль, – рассказал заместитель министра экологии Челябинской области Сергей Лавров. – После задержания мужчин были проведены необходимые следственные действия, браконьеров отправили в отдел полиции, после отбора объяснений мужчин отпустили».
Решается вопрос о возбуждении в отношении браконьеров уголовного дела.
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2021, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube