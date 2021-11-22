Под Челябинском экс-полицейского с приятелями задержали за браконьерство

В Копейске задержали браконьеров.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, вчера, 21 ноября, егерь охотничьего хозяйства Копейска и представитель федерального государственного надзора провели совместные оперативно-профилактические мероприятия, направленные на предупреждение и пресечение фактов браконьерства.

В ходе рейда выявили нарушителей, среди которых оказался бывший сотрудник правоохранительных органов. Мужчины незаконно охотились.

«Ночью, при патрулировании лесной территории выявили подозрительный автомобиль. Егерь и инспектор начали его преследование. Во время погони нарушители выбросили из машины 4 тушки косуль, – рассказал заместитель министра экологии Челябинской области Сергей Лавров. – После задержания мужчин были проведены необходимые следственные действия, браконьеров отправили в отдел полиции, после отбора объяснений мужчин отпустили».

Решается вопрос о возбуждении в отношении браконьеров уголовного дела.

Челябинск, Виктор Елисеев

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