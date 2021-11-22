Несмотря на прививку: глава Калининского района Челябинска ушел на больничный накануне отчета перед депутатами

В преддверии скандального отчета перед депутатами глава Калининского района Челябинска Сергей Колесник заявил, что заболел COVID-19.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об уходе на больничный руководитель Калининского района сообщил в понедельник, 22 ноября.

По словам чиновника, несмотря на вакцинацию от ковид, он оказался в числе тех немногих, кому прививка не помогла избежать заболевания. Правда, заявляет Колесник, болезнь протекает достаточно легко, но врачи все равно настояли на его двухнедельной изоляции дома.

В связи с больничным главы депутаты районного собрания вынуждены были перенести заседание с отчетом руководителя района о работе в 2020 году, назначенное на 24 ноября.

Напомним, многие депутаты крайне недовольны работой чиновников, две комиссии районного собрания признали ее неудовлетворительной. Перед Колесником маячит перспектива стать первым в истории города, получившим «неуд».

Это не может не вдохновлять местную оппозицию. И теперь ее представители в совете выступили категорически против переноса заседания. По словам парламентариев, глава вполне может выступить с отчетом в режиме ВКС или, на худой конец, направить к ним своего зама.

Челябинск, Виктор Елисеев

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