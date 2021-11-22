В России возбудили уголовное дело за критику 23 Февраля и 8 Марта

Житель Мордовии стал фигурантом уголовного дела за отказ праздновать 8 Марта и 23 Февраля.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мужчину подозревают в возбуждении ненависти либо вражды. Произошло это после того, как на его странице в социальных сетях обнаружили статью, посвященную вопросу происхождения праздников, отмечаемых в России 23 февраля и 8 марта.

Мужчина сделал репост текста под названием «Что мы празднуем 23 февраля и 8 марта?!» Выводы статьи были однозначны: мол, ничего хорошего в праздновании этих дат нет. И, все бы ничего, но текст попался на глаза оперуполномоченному ЦПЭ Мордовии. Тот возмутился и, в свою очередь, передал материалы в Следственный комитет России.

Следователи тоже решили встать на защиту всенародно любимых праздников и возбудили уголовное дело по 282 статье УК РФ. С мужчины взяли подписку о невыезде.

Впрочем, как пишет местное издание «Столица-С», силовикам мордовчанин давно знаком. Он уже трижды привлекался к административной ответственности: его обвиняли в массовом распространении экстремистских материалов, фашистской пропаганде и несоблюдении социальной дистанции в День Победы. Кроме того, он отказывается подчиняться законодательству Российской Федерации и считает себя «гражданином СССР» (движение с аналогичным названием признано в РФ экстремистским).

Челябинск, Виктор Елисеев

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