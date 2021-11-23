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Вторник, 23 ноября 2021, 10:49 мск

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Власти Южного Урала отдадут полтора десятка миллионов на рекламу региона среди гастарбайтеров

Медиахолдинг, обслуживающий интересы южноуральских чиновников, получил больше 14 миллионов рублей на рекламу региона в Центральной Азии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», правительство Челябинской области подвело итоги электронного аукциона на право оказания услуг по информационному сопровождению программы «Оказание содействия добровольному переселению в Челябинскую область соотечественников, проживающих за рубежом».

Контракт получит издательский дом «Гранада Пресс»: до середины декабря этого года медиахолдинг должен подготовить 28 интервью с экспертами, 7 видеосюжетов, 28 информационно-аналитических статей, 10 инфографик, 210 новостей, 7 подкастов, провести не менее 12 онлайн-опросов, опубликовать не менее 40 постов в социальных сетях. Все это должно быть ориентировано на русскоязычных жителей Узбекистана, Киргизии, Таджикистана и Казахстана (именно русскоязычных, не русских, подчеркивают в управлении по труду и занятости населения Челябинской области, являющемся заказчиком госзакупки).

Как рассказал глава ведомства Владислав Смирнов, раньше на пиар программы тратили порядка миллиона рублей в год, размещая рекламу на территории региона. Теперь же чиновники решили замахнуться на ближнее зарубежье. Из опыта общения на всевозможных конференциях и форумах г-н Смирнов сделал вывод, что на подготовку одного специалиста в России тратится порядка миллиона рублей (от рождения ребенка до его выпуска в качестве обладателя какой-либо профессии).

Здесь же его ведомство замахнулось на привлечение уже в следующем году сразу 3,5-4 тысяч человек из бывших республик Средней Азии, две трети из которых якобы сразу же «вольются в экономику». Выходит, Смирнов с подчиненными намерены сэкономить бюджету сразу 3,5-4 миллиарда рублей. И это за год. Задача амбициозная. «Из-за этого в критериях оценки участников госзакупки очень серьезные требования – привлечение пяти сайтов регионального значения с высоким трафиком, с тем чтобы маленькие фирмы-однодневки не принимали участие в конкурсе», цитирует 74.ru чиновника. Видимо, именно поэтому вторым участником аукциона стало ООО «Челябинская многопрофильная компания» – фирма, занимающаяся производством металлоконструкций. Правда, согласно данным из открытых источников, компания может работать еще по 17 видам деятельности. Но ни СМИ, ни редакционно-издательской деятельности, ни даже размещением рекламы она никогда не занималась.

Зато победившее в торгах ООО ИД «Гранада пресс» – известный медиахолдинг, принадлежащий семье Филичкиных. Конечным бенефициаром работы группы СМИ можно считать Сергея Филичкина, директора ОГУ «Губерния» (принадлежит правительству Челябинской области). Медиахолдинг известен активной поддержкой всех начинаний южноуральских чиновников. В настоящее время, прежде всего, «команды Текслера». Но ранее с не меньшей симпатией издания Филичкиных пользовались «команда Дубровского» и «команда Юревича».

Интересно, что ранее в 2021 году ИД «Гранада Пресс» уже заключил с властями Южного Урала госконтракты на сумму 10,9 миллиона рублей. С новым контрактом сумма бюджетных средств превысит 25 миллионов рублей. Между тем, в следующем году в целом на информационное сопровождение деятельности региональных чиновников намерены направить 220 миллионов рублей.

К слову, об амбициозности задач. По данным Челябинскстата, за январь-сентябрь 2021 года в Челябинскую области из стран СНГ приехали (без всякой рекламы от управления по труду и занятости, если верить его руководителю) 8,3 тысячи человек. За вычетом уехавших прирост числа мигрантов из бывших республик Советского Союза за те же 8 месяцев превысил 4,5 тысячи человек.

Правда, за то же время из региона уехали 21,2 тысячи местных жителей. Но вряд ли в этом виновата недостаточная реклама жизни на Южном Урале.

Челябинск, Виктор Елисеев

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© 2021, РИА «Новый День»

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