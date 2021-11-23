Четверо уральцев ответят в суде за грабежи ювелирных салонов

Четверо уральцев, вынесшие из ювелирных магазинов товар на 2,5 миллиона рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, окончено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам грабежей в отношении четырех мужчин 33, 29, 28 и 19 лет. Все обвиняемые ранее судимы, трое из них живут в Челябинске, один – в Пермском крае.

Следствие установило, что в октябре 2020 года двое приятелей решили заняться грабежами из ювелирных салонов. Для этого один из них приехал в Челябинск из Пермского края. В дальнейшем к ним присоединились еще двое южноуральцев.

Злоумышленники забегали в магазины, разбивали витрины и похищали ювелирные изделия. После совершения преступлений похищенное делили поровну, и каждый сбывал свою долю как на территории Челябинской области, так и в соседних областях. По данным следствия, в период с октября по декабрь 2020 года они ограбили пять салонов на территории Ленинского, Центрального и Тракторозаводского районов Челябинска на сумму около 2,5 миллионов рублей. Для передвижения по городу они пользовались услугами малознакомого таксиста, которому о своих намерениях не рассказывали и платили ему за поездки.

Время следствия инициаторы преступлений находились под стражей, двое их подельников – под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Теперь всем четверым грозит до 12 лет лишения свободы. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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