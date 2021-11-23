Глава уральского села подарил знакомому муниципальный земельный участок стоимостью 700 тысяч

В пригороде Челябинска экс-главу села поймали на превышении полномочий.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, уголовное дело возбуждено в отношении бывшего главы Саккуловского сельского поселения Сосновского района, подозреваемого в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, в 2015 году чиновник, превышая должностные полномочия, зная об отсутствии у знакомого прав пользования земельным участком, снабдил его фиктивной выпиской из похозяйственной книги о наличии у него таких прав. Своими действиями экс-глава Саккулово причинил ущерб местному бюджету в более 700 тысяч рублей.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД Российской Федерации по Челябинской области.

Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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