Власти Челябинска повысили плату за содержание и ремонт жилья

Челябинская городская Дума повысила плату за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирных домах.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской городской Думы, сегодня, 23 ноября, в ходе очередного заседания депутаты приняли решение, касающееся установления платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда.

Также это решение распространяется на собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом или на общем собрании не приняли решение об установлении размера платы. Как уточнили представители городского парламента, категория таких домов в Челябинске составляет около 7%.

Прирост к действующей плате за содержание жилого помещения данных категорий домов составит 3,7%, размеры – от 19,46 рубля до 26,14 рубля за квадратный метр в зависимости от видов благоустройства домов. Данное решение отразится на размере квартплаты, начиная с 1 января 2022 года.

Отметим, что управляющие компании, как правило, апеллируют к аналогичным решения депутатов при повышении платы за содержание и ремонт в жилфонде, который обслуживают на коммерческой основе.

Против указанного решения проголосовали 6 депутатов из 49.

Челябинск, Виктор Елисеев

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