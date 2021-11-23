Каждый четвертый муниципалитет Южного Урала не подготовился к зиме

Дюжина муниципалитетов Челябинской области оказались не готовы к отопительному сезону.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 12 из 42 муниципалитетов Челябинской области до сих пор не получили паспорта готовности к отопительному сезону. Об этом стало известно сегодня, 23 ноября, в ходе областного совещания с главами муниципальных районов.

Ростехнадзор так и не выдал положительное заключение о готовности к зиме властям Златоуста, Миасса, Троицка, а также Агаповского, Аргаяшского, Еманжелинского, Карталинского, Катав-Ивановского, Кизильского, Нагайбакского, Саткинского и Чесменского районов. Кроме того, паспортов готовности нет у 40 городских и сельских поселений в составе этих районов.

В ходе совещания губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил региональному минстрою и главам в кратчайшие сроки устранить замечания Ростехнадзора и получить акты готовности к отопительному сезону.

Впрочем, некоторые муниципалитеты могут не получить паспорт готовности и до окончания отопительного сезона.

Челябинск, Виктор Елисеев

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