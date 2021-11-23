После шести смертей младенцев в роддоме Златоуста возбудили уголовное дело

Следственному комитету стало известно о шести внезапных смертях младенцев в роддоме Златоуста.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», следователи обнаружили, что в период за май-июль 2021 года в горбольнице Златоуста было зарегистрировано шесть внутриутробных смертей доношенных и недоношенных плодов. Об этом сообщили активисты общественной организации «Гражданский патруль».

«Ранее я сообщал о двух смертях, по факту их оказалось шесть», – прокомментировал представитель общественников.

В данный момент в следственном комитете возбуждены уголовные дела о халатности из-за внезапных смертей младенцев летом в роддоме Златоуста. Уголовные дела находятся на контроле руководителя следственного комитета.

«По поступившим в следственный отдел заявлениям отделом по городу Златоуст возбуждены уголовные дела по части 1, статьи 293 УК РФ «Халатность», – указано в ответе ведомства на обращение общественников.

Напомним, обе женщины летом 2021 года жаловались на то, что их дети умерли в утробе, хотя во время осмотров врачи говорили о нормальном течении беременности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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