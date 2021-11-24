В Челябинске депутаты отказались отправлять в отставку коллегу, осужденную за мошенничество

Депутаты Калининского райсовета Челябинска отказались отправлять в отставку парламентария, получившую условный срок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 24 ноября, Совет депутатов Калининского района Челябинска провалил голосование по вопросу об отставке своей коллеги Алеси Субботиной.

Ранее Субботина была признана виновной в мошенничестве с квартирами и осуждена к 3 годам 9 месяцам лишения свободы условно. По закону, теперь ее необходимо лишить мандата районного совета. Вопрос об этом и должны были рассмотреть на сегодняшнем заседании райсовета.

Причем первоначально предлагалось организовать заочное голосование, но оппозиция выступила категорически против.

Голосованию предшествовал скандал на подходе к комнате заседаний: сотрудники ЧОП отказались пускать многих горожан, пришедших на заседание.

В итоге к помещению совета парламентарии подходили уже «заряженными». Вопрос о снятии полномочий рассматривался первым. Но внезапно некоторые депутаты заявили, что не получали документов, необходимых для принятия решения, в том числе копии решения суда, а посему говорить об отставке Алеси Субботиной преждевременно.

После горячего обсуждения парламентарии все-таки приступили к голосованию. При 12 голосах «за» – 10 проголосовали «против». Между тем, для принятия решения о снятии полномочий необходимо одобрение двух третей депутатов. Таким образом, Субботина сохранила депутатский мандат.

Челябинск, Виктор Елисеев

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