Впервые в истории Челябинска депутаты не приняли отчет главы района

Депутаты Калининского райсовета Челябинска поставили «неуд» за работу в 2020 году.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 24 ноября, Совет депутатов Калининского района Челябинска отказался принять отчет главы муниципалитета Сергея Колесника о работе администрации в 2020 году.

Обсуждение отчета сопровождалось чередой скандалов. Ранее сразу две комиссии совета сочли работу чиновников в 2020 году неудовлетворительной. Парламентская дискуссия дополнялась возрастающим недовольством жителей района работой администрации уже в 2021 году. К тому же после довыборов в райсовет, прошедших в сентябре нынешнего года, парламент пополнился сразу четырьмя депутатами от оппозиции – членами партии «Справедливая Россия», почти сразу сформировавшими самостоятельную фракцию, пригласив в нее представителей других политических сил.

В итоге Калининский район стал последним, где глава отчитывался о работе в 2020 году – чуть более чем за месяц до окончания года 2021-го. Но и в ноябре отчет попытались отложить. Сначала заседание совета перенесли с 15 ноября на 24-е. А в понедельник, 22 ноября, глава района Сергей Колесник заявил об уходе на самоизоляцию из-за заболевания COVID-19 и попросил перенести рассмотрение доклада. Но это не устроило оппозицию. При этом оказалось, что не в восторге от работы чиновника и некоторые депутаты от «Единой России».

Продолжение скандала ожидало членов совета и наблюдателей уже сегодня, 24 ноября. На подходе к районному совету, располагающемуся в здании администрации, желающих посетить его заседание встретили сотрудники ЧОП, заявившие, что пройдут лишь 35 человек, указанные в полученном ими списке. В итоге в помещение райсовета не смогли попасть депутат Центрального райсовета, член областного законодательного собрания и член Общественной палаты Челябинской области.

Само заседание также не обошлось без горячей дискуссии, так как руководство районного парламента попыталось снять вопрос об отчете главы с обсуждения. Из-за этого принятие регламента и повестки затянулось более чем на полтора часа. Но даже после того, как они были утверждены с пунктом об отчете, депутатам предложили еще раз проголосовать о снятии вопроса с обсуждения.

Однако оппозиция была настроена серьезно. Депутаты напомнили руководству, что отчет уже рассматривался на комиссиях, к тому же все члены районного парламента получили его в электронном виде. По словам парламентариев, присутствие Колесника лично в данном случае было совершенно не обязательно.

В итоге депутаты уже отдельно проголосовали, следует ли рассматривать отчет именно на сегодняшнем заседании. Когда большинство парламентариев проголосовали «за», у спикера райсовета Вячеслава Некрасова вырвалась странная фраза: «Отчет принят без доклада». Это вызвало уже взрыв возмущения депутатов.

Последней попыткой оттянуть неизбежное стало предложение голосовать поименно. Но это только добило сторонников Сергея Колесника. Итог голосования: 13 голосов против принятия отчета, 10 – за, и 1 не был засчитан, так как подан заочно, а при поименном голосовании такие голоса не могут быть учтены.

Таким образом впервые в истории Челябинска депутаты поставили неудовлетворительную оценку работе главы района и его подчиненных. При этом, согласно закону, при втором «неуде» первый чиновник муниципалитета автоматически отправляется в отставку. И такой исход для Сергея Колесника на фоне многочисленных скандалов и недовольства жителей уже в этом, 2021 году вполне вероятен.

Челябинск, Виктор Елисеев

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