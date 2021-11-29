Челябинские единороссы хотят изгнать из партии депутатов, не оценивших работы главы района

В Челябинске «Единая Россия» придумала, как поступить с депутатами, отказавшимися одобрить работу районных чиновников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», судьбу мятежных депутатов из Калиниского районного совета Челябинска будут решать на уровне региона.

В настоящее время руководство регионального отделения «Единой России» рассматривает вопрос об исключении из партии тех единороссов, которые отказались голосовать в поддержку главы района Сергея Колесника в ходе заседания, прошедшего в минувшую среду.

Напомним, состоявшееся 24 ноября заседание Калининского районного совета депутатов сопровождалось чередой скандалов. Среди прочего, депутаты отказались отправить в отставку своею коллегу Алесю Субботину, получившую условный срок за мошенничество с квартирами, а также оценили как неудовлетворительную работу администрации района в 2020 году. Среди голосовавших против оказались и четверо единороссов: Александр Галкин, Илья Исайчук, Таждин Давои и Максим Олейников.

При этом парламентарии прошли против решения фракции «Единой России». «Это явное нарушение партийной дисциплины, – цитирует Znak.com источник в партии, – ранее к этой группе уже были вопросы. Исключение из партии – это логичный шаг». Однако в партии не исключают, что могут быть и более жесткие меры.

Челябинск, Виктор Елисеев

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