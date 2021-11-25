В Калининском районе Челябинска могут распустить совет депутатов

Политический кризис в Калининском районе Челябинска может закончится роспуском совета депутатов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Калининском районе всерьез задумались о роспуске муниципального парламента. Причиной такого развития событий называют продолжающийся политический кризис.

Напомним, уже несколько лет длится противостояние между главой района Сергеем Колесником и оппозицией. После сентябрьских довыборов, по итогам которых число оппозиционных депутатов в районном совете увеличилось, оно только усилилось. При этом Колесник умудрился настроить против себя и часть парламентариев от «партии власти».

Первым успехом «объединенной оппозиции» стали довыборы в районный совет депутатов, состоявшиеся в сентябре этого года. Победу на них во всех четырех округах одержали представители «Справедливой России», но в самой кампании им помогали бывшие и действующие единороссы, долгое время считавшиеся креатурами депутата Госдумы Владимира Бурматова.

Следующий триумф оппозиция торжествовала вчера, 24 ноября, когда районный парламент не принял отчет главы района Сергея Колесника о работе в 2020 году (за признание ее удовлетворительной голосовали 13 членов совета, одобрили доклад – лишь 6). Это первый неуд, который депутаты влепили главе района за всю историю Челябинска.

В этот же день, но чуть ранее, те же парламентарии проголосовали против снятия полномочий депутата с Алеси Субботиной, осужденной к условному сроку за мошенничество с квартирами. Что и может запустить механизм роспуска райсовета: если в следующий раз после представления прокуратуры Субботину не лишат мандата, это станет основанием для перевыборов всего состава районного парламента.

А вслед за выборами нового райсовета может измениться и состав Челябинской городской Думы, так как Калининский район делегирует в нее семь депутатов. Не исключено, что это станет началом возрождения оппозиции в Челябинске в целом. Вопрос, пойдут ли на это мятежные депутаты, и сейчас уже контролирующие районный совет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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