Экс-вице-мэра Миасса отправили в СИЗО

Суд отправил за решетку бывшего вице-мэра Миасса.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство региона поддержало ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражей бывшему заместителю главы администрации Миасса Василию Сороке, обвиняемому в превышении должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий.

Бывшего высокопоставленного чиновника задержали во вторник, 23 ноября. В тот же день в мэрии Миасса прошли оперативно-следственные мероприятия.

По версии следствия в 2016 года Сорока обеспечил беспрепятственное согласование и в последующем незаконную продажу двух земельных участков в поселке Сыростан в собственность организации по заниженной цене.

В результате ущерб для Миасского городского округа составил более 10 миллионов рублей.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

Суд удовлетворил ходатайство следователя, избрав меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца – до 23 января 2022 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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