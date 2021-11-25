В Челябинской области сотрудник Росимущества сливал информацию коммерсанту

В Челябинской области сотрудник Росимущества подозревается в получении взятки.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, уголовное дело возбуждено в отношении специалиста – эксперта отдела организации продаж и закупок МТУ Росимущества в Челябинской и Курганской областях, подозреваемого в получении взятки.

По данным следствия, в 2019-2020 годах мужчина получил более 400 тысяч рублей от директора коммерческой организации за предоставление сведений о ликвидных объектах арестованного имущества, готовящихся к реализации.

Преступление выявлено сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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