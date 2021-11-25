На предприятии Кыштыма строитель рухнул с семиметровой высоты

В Кыштыме спасатели эвакуировали молодого мужчину, упавшего с 7-метровой высоты.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе поисково-спасательной службы Челябинской области, инцидент произошел утром четверга, 25 ноября, на одном из крупных промышленных предприятий Кыштыма.

Во время проведения строительных работ, в проем недостроенного лестничного марша с первого этажа в подвальное помещение упал один из строителей. Пролетев около семи метров, 35-летний житель Копейска получил серьезные повреждения верхних, нижних конечностей. Сотрудники скорой медицинской помощи спустились по деревянной приставной лестнице, оказали первую помощь и передали пострадавшего спасателям.

«Мужчина все время находился в сознании, однако, серьезность травм требовала особенно тщательной фиксации и подготовки к транспортировке, – рассказали представители спасателей. – Пострадавшего зафиксировали на спинальном щите, позволяющем производить эвакуацию пострадавших в самых сложных ситуациях. А затем при помощи находившегося рядом крана, постоянно контролируя состояние и осуществляя страховку, спасатели подняли мужчину наверх и перенесли в машину СМП».

Рабочего госпитализировали в Кыштымскую городскую больницу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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