Для экс-гендиректора аэропорта «Челябинск» потребовали 3,5 года за обман страховой

В Челябинске завершились прения по уголовному делу бывшего генерального директора авиапредприятия.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, сегодня в Центральном районном суде Челябинска состоялись прения по уголовному делу по обвинению бывшего генерального директора АО «Челябинское авиапредприятие» Андрея Осипова в мошенничестве в сфере страхования с использованием служебного положения.
Напомним, топ-менеджера аэропорта задержали в марте этого года. По версии следствия, он попал в ДТП на служебной машине, но с места аварии уехал. Однако впоследствии, чтобы провести ремонт по страховке, попросил водителя врезаться в дорожное ограждение. После этого автомобилю провели ремонт на 170 тысяч рублей.
Прокурор предложил суду приговорить Осипова к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Оглашение приговора состоится 30 ноября.
Челябинск, Виктор Елисеев
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