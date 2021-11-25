Экс-замгубернатора Иркутской области отказались выпускать из колонии Копейска

Суд Копейска отказал в условно-досрочном освобождении осужденному за мошенничество в особо крупном размере бывшему вице-губернатору Иркутской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Копейским городским судом рассмотрено ходатайство адвоката некогда известного челябинского бизнесмена, бывшего заместителя губернатора Иркутской области Павла Вибе об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания в виде лишения свободы.

В 1990-е – начале 2000-х годов Павел Вибе был достаточно известным в Челябинске бизнесменом. Именно он сконцентрировал в своих руках контроль над расположенным в центре города заводом «Калибр», который достаточно быстро превратился при нем в конгломерат торговых и производственных помещений, включая мясокомбинат «Вюрст». В 2005 году он стал заместителем губернатора Иркутской области, но уже через год покинул должность, а в 2008 году стал фигурантом уголовного дела о хищении из бюджета региона 70 миллионов рублей.

Несколько лет Вибе скрывался. В 2018 году его задержали в Москве, но уже по делу о мошенничестве. В 2020 году Тушинский районный суд Москвы за совершение мошенничества в особо крупном размере, с причинением потерпевшим ущерба более 61 миллионов рублей, приговорил предпринимателя к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В настоящий момент срок неотбытого наказания (с учетом предварительного заключения в ходе следствия и суда) равен 1,5 годам. В связи с этим защита Вибе и обратилась в суд Копейска с ходатайством об условно-досрочном освобождении.

«Не согласившись с заявленным ходатайством, прокурор в суде указал, что поведение осужденного за весь период отбывания являлось не стабильным, допускались нарушения установленного порядка содержания под стражей, в учреждении он не трудоустроен, ущерб потерпевшим возмещен в незначительной сумме до вынесения приговора суда. Кроме того, администрация исправительного учреждения характеризует осужденного отрицательно, – рассказали в прокуратуре. – Изложенные обстоятельства не позволяли сделать объективный вывод о его исправлении и в совокупности с данными о личности осужденного не создали предусмотренные законом основания для принятия положительного решения».

Суд, посчитав доводы прокурора обоснованными, вынес решение об отказе в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания.

Челябинск, Виктор Елисеев

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