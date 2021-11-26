В Еманжелинске жители аварийного общежития вместо переезда дождались от мэрии обвинений в поджогах

Жителей общежития в Еманжелинске, где произошло уже шесть пожаров, чиновники обвинили в поджоге.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители общежития по улице Почтовая, 12 в Еманжелинске попросили губернатора Челябинской области Алексея Текслера о помощи в решении проблемы с расселением аварийного здания. Свое обращение они опубликовали в интернет-сообществе «Текслер, помоги».

По словам еманжелинцев, здание общежития было построено в 1948 году. В 2015 году дом признали аварийным, подлежащим расселению в 2020 году. Но в сроки чиновники, по традиции, не уложились. И теперь жителей обещают переселить в апреле 2022 году.

Между тем, жить в здании становится все опаснее. «Наше здание горело 5 раз, – жалуется автор обращения. – Вчера, 25.11.2021 года, оно загорелось в 6-й раз. Мы снова с детьми на улице! Местная власть утверждает, что мы сами себя поджигаем. У нас в доме живет 8 семей с детьми, у нас нет кровли, перемерзает отопление, помогите решить вопрос с местной властью».

Ответа от чиновников областной администрации в сообществе пока не появилось.

Челябинск, Виктор Елисеев

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