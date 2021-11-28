В подъезде жилой высотки Челябинска разорвали на части котенка (18+)

В подъезде одного из жилых домов Челябинска разорвали на части котенка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», растерзанное животное нашли накануне на переходном балконе одного из домов в микрорайоне «Академ Риверсайз». Изверги не ограничились расчленением трупика: в оторванную голову они вставили сигарету, а дверь в подъезд разрисовали кровью котенка.

Это происшествие вызвало бурю возмущения у местных жителей. Одни из них считают, что это сделали подростки, другие винят наркоманов, третьи – психически нестабильных людей.

Полиция начала поиск преступников.

Отметим, что в одной из групп микрорайона в соцсетях сообщение о находке появилось в субботу, 27 ноября. Однако в другом паблике еще 26 ноября писали, что утром видели на улице черного котенка без головы.

Об одном животном идет речь или нет, пока неизвестно.

Челябинск, Павел Зварзин

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